"Найгірше рішення, яке я бачив": тренер Рейнджерс розніс рефері за вилучення у грі з Динамо в ЛЧ

У вівторок, 13 серпня, відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В одному з них Рейнджерс у Глазго приймав київське Динамо.

Господарі поступилися з рахунком 0:2. Майже весь другий тайм Рейнджерс грав у меншості через вилучення півзахисника Жефте.

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Клеман розчарований суддівством

Головний тренер шотландців Філіп Клеман після фінального свистка прокоментував поєдинок. Він зробив акцент на епізоді з червоною карткою, яку показав Марко Гуїду. За словами наставника Рейнджерс, це була величезна помилка рефері, яка вплинула на долю матчу.

"Я бачив відео. Очевидно, що у футболі іноді виникає сіра зона, тому VAR існує і допомагає зробити футбол більш чесним. Але рішення не мало жодного відношення до сірої зони. Було справді зрозуміло, що нічого не сталося. Жефте стрибнув вище, він не рухав рукою. Його рука знаходиться поруч із тілом, нічого не було.

Я намагався зрозуміти рішення і питав, але суддя залишився на своїй думці: це був явний фол, друга жовта та червона. Я впевнений, що його боси мають іншу думку. Це був вирішальний момент, і зрештою він убив мрію роздягальні та мрію понад 50 тисяч фанів. Ми очікували на вищий рівень прийняття рішень. Це найгірше рішення, яке я бачив за понад 30 років футбольної кар'єри", – сказав Клеман.

. Після поразки від киян Рейнджерс залишив Лігу чемпіонів. Шотландці автоматично потрапили у груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, що в раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з РБ Зальцбург. Поєдинки відбудуться 21 та 27 серпня.