Хозяева уступили со счетом 0:2. Почти весь второй тайм Рейнджерс играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Жефте.

Читайте также Понимали, что будет давление, – Шовковский прокомментировал победу над Рейнджерс в ЛЧ

Клеман разочарован судейством

Главный тренер шотландцев Филипп Клеман после финального свистка прокомментировал поединок. Он сделал акцент на эпизоде с красной карточкой, которую показал Марко Гуиду. По словам наставника Рейнджерс, это была огромная ошибка рефери, которая повлияла на судьбу матча.

"Я видел видео. Очевидно, что в футболе иногда возникает серая зона, поэтому VAR существует и помогает сделать футбол более честным. Но решение не имело никакого отношения к серой зоне. Было действительно понятно, что ничего не произошло. Жефте прыгнул выше, он не двигал рукой. Его рука находится рядом с телом, ничего не было.

Я пытался понять решение и спрашивал, но судья остался при своем мнении: это был явный фол, вторая желтая и красная. Я уверен, что его боссы имеют другое мнение. Это был решающий момент, и в конце концов он убил мечту раздевалки и мечту более 50 тысяч фанатов. Мы ожидали более высокого уровня принятия решений. Это худшее решение, которое я видел за более чем 30 лет футбольной карьеры", – сказал Клеман.

Справка. После поражения от киевлян Рейнджерс покинул Лигу чемпионов. Шотландцы автоматически попали в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо встретится с РБ Зальцбург. Поединки состоятся 21 и 27 августа.