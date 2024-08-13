Рейнджерс – Динамо 0:2

Голи: Піхальонок, 82, Волошин, 84.

У першому поєдинку кияни втратили перемогу на останніх секундах. Саме тому попередня зустріч команд закінчилася з рахунком 1:1 і обидва клуби мають всі шанси показати себе у матчі-відповіді, пише 24 канал.

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Майстер-клас від Кабаєва

У першому таймі команди переважно обмінювалися моментами біля воріт один одного, однак ніяких загострень не спостерігалось.

Особливо відзначився Владислав Кабаєв, який активно контролював м'яч і складав гідну боротьбу захисникам суперників. Зокрема футболіст активно йшов у атаки і навіть моментами виконував роль захисника.

Розгром від Динамо

На 50-й хвилині Рейнджерс залишилися в меншості. Жефте ліктем ударив Караваєва по обличчю та отримав другу жовту картку за матч.

Динамо намагалося активно пресингувати суперника і навіть створило кілька загострень у воріт шотландців, однак не змогли реалізувати моменти.

Приблизно на 73-й хвилині намагався атакувати вже Рейнджерс, але усі удари успішно відбив захисник киян, Денис Попов.

Вже на 81-й хвилині столичний клуб реалізував момент. Караваєв віддав передачу на Піхальонка і той відправив м'яч у кут воріт.

Однак недовго рахунок тримався 0:1 і Волошин подвоїв його. Шапаренко віддав вдалу передачу і Назар пробив у ближній кут. Цей гол і став вирішальним у матчі.

Відзначимо, що у наступному раунді кваліфікації Динамо гратиме із Зальцбургом.