Розуміли, що буде тиск, – Шовковський прокоментував перемогу над Рейнджерс у ЛЧ

У вівторок, 13 серпня, відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В одному з них київське Динамо на виїзді зустрічалося з шотландським Рейнджерс.

Підопічні Шовковського здобули перемогу з рахунком 2:0. Голами у складі киян відзначилися Олександр Піхальонок і Назар Волошин.

Читайте також Став шостим українцем у команді: юний талант Динамо перебрався у європейський чемпіонат

Перші слова Шовковського після перемоги

Після поєдинку відбулася пресконференція за участі головного тренера Динамо. Олександр Шовковський поділився першими емоціями від перемоги:

"У першу чергу, вітаю всіх уболівальників Динамо з перемогою. Дуже важлива перемога, дуже важливі емоції для нашої країни, для наших уболівальників. Ми чудово знали, проти якої хорошої команди нам довелося грати, розуміли, що буде непросто, що буде тиск з боку глядачів. Але так само розуміли, що нам немає куди відступати, в нас є свої завдання, що гра буде досить непростою.

Ми були готові до цього, і вважаю, що важливо було впоратися з тиском суперника з перших хвилин, надалі відчути розуміння та ритм гри. Також казали хлопцям, що потрібно грати у футбол. Можливо, будуть якісь провокації, але не піддаватися на них, грати до кінця та бути готовими до будь-якого перебігу подій".

Роль вдалих замін у перемозі

Обидва голи в матчі забили гравці, які виходили на заміну. Шовковський відзначив роль джокерів, які підсилили команду вже протягом поєдинку.

"Безумовно, набагато простіше грати, коли в тебе є чисельна перевага. Ми намагалися підсилити тиск з флангу, щоб у нас були швидкості, і ми розуміли креативність гравців, які виходили на заміну. До того ж я відчув, що треба було зробити незначні зміни, щоб внести певні корективи в дії наших гравців.

Що саме я сказав їм, залишиться між нами. Так, заміни спрацювали, але важливе не це, а те, що гравці були готові вийти на поле, підсилити гру, що вони, в принципі, і зробили, допомігши нам досягти позитивного результату", – сказав Шовковський.

. Це була четверта очна зустріч між Динамо та Рейнджерс. Кияни здобули свою другу перемогу, також по одному разу було зафіксовано нічию та звитягу шотландців.

Нагадаємо, що у вирішальній стадії за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів "біло-сині" гратимуть проти австрійського РБ Зальцбург. Перші матчі цієї стадії відбудуться 20-21 серпня.