20-річний гравець гратиме у Польщі на правах оренди. Вона розрахована до кінця сезону-2024/2025.
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Черговий українець у Лехії
Після підписання угоди трансфер прокоментував президент Лехії Паоло Урфер. Він схвально висловився про Антона Царенка та оцінив сильні сторони футболіста.
Навички, темп, контроль і техніка гри цього гравця вражають. Його маленький зріст робить його сильнішим завдяки стилю гри, і ми всі раді бачити його у футболці нашого клубу,
– сказав Урфер.
Нагадаємо, що Антон Царенко є вихованцем київського Динамо. Він дебютував за першу команду "біло-синіх" у серпні 2022 року в матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.
Загалом у складі киян півзахисник провів 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м’ячами.