Реваншу з Ломаченком не буде: Лопес заявив про зміну вагової категорії

Американський боксер Теофімо Лопес повідомив, що надалі планує змінити вагову категорію. Колишній чемпіон світу натякнув, що планує завоювати всі титули у новому дивізіоні.

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Лопес повідомив у мережі, що планує продовжити свою у першій напівсередній вазі.

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Я знову стану безперечним чемпіоном світу, але вже у першій напівсередній вазі,

– написав боксер у своєму твітері.

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