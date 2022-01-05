Реваншу з Ломаченком не буде: Лопес заявив про зміну вагової категорії
5 січня 2022 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:твітер Теофімо Лопеса
Американський боксер Теофімо Лопес повідомив, що надалі планує змінити вагову категорію. Колишній чемпіон світу натякнув, що планує завоювати всі титули у новому дивізіоні.
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Лопес повідомив у мережі, що планує продовжити свою у першій напівсередній вазі.
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Я знову стану безперечним чемпіоном світу, але вже у першій напівсередній вазі,
– написав боксер у своєму твітері.
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- У ніч із 27 на 28 листопада австралійський боксер Джордж Камбосос сенсаційно переміг Лопеса та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Натомість сам Теофімо спершу не погоджувався зі своєю поразкою. Він вважав себе переможцем у двобої з Джорджем.
- Ломаченко у жовтні 2020 року програв Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та втратив всі титули.
- Проте у 2021-му році українець виграв два поєдинки.
- У червні 2021 року Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокатувавши його у 9-му раунді.
- Василь Ломаченко також переміг ганського боксера Річарда Коммі наприкінці 2021-го.