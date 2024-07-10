Справа не у спокуті: Воррен назвав причину, чому Ф'юрі погодився на реванш з Усиком

У травні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели "бій століття". Вони визначали ім'я першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів.

Український боксер здобув перемогу в дуже близькому поєдинку. Він виграв роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113.

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Ф'юрі мотивує перемога

Наразі обидва боксери відновлюються від битви, яка, за словами Едді Хірна, забрала в них багато здоров'я. Попереду Усика та Ф'юрі очікує реванш.

Відомий промоутер Френк Воррен прокоментував майбутню подію. Він відреагував на слова експерта Саймона Джордана, який заявив, що "Циганський король" хоче провести другий бій з українським чемпіоном заради спокути.

"Я не розумію цієї "спокути". Хіба в першому бою було щось таке, за що йому має бути соромно? Один суддя віддав перемогу йому, два інші – Усику. Хто б що не говорив, але всі бачили, що це був рівний бій.

Ніякого спокутування не потрібно, адже Тайсон не програв з великою перевагою Усика та не був нокаутований. У нього були проблеми у дев'ятому раунді, але він подолав їх. Тайсон хоче провести реванш, тому що відчуває, що може виграти цей бій", – сказав Воррен.

. Раніше Туркі Аль-Шейх повідомив, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце зустрічі залишається незмінним – "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що наприкінці червня Олександр Усик відмовився від чемпіонського пояса IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа. Тож битва у столиці Саудівської Аравії проти Тайсона Ф'юрі не матиме статусу за абсолют.