Набагато складніше випробування, – Вайт дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Олександр Усик у травні став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті за останню чверть століття. У битві за це звання він переміг Тайсона Ф'юрі.

Бій тривав усі 12 раундів. Українець тріумфував завдяки роздільному рішенню суддів – 115:112, 113:114, 114:113.

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Усик буде фаворитом другої битви

Попереду на боксерів очікує реванш. Він запланований на 21 грудня та знову відбудеться в Ер-Ріяді.

Очікуваннями від цієї події поділився колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Ділліан Вайт. Британець вважає, що Олександр Усик матиме значну психологічну перевагу, проте вірить, що в його земляка буде шанс на перемогу.

"Це бокс, тому все можливо, і ви не можете списувати Ф'юрі, але, можливо, ці важкі бої, які він провів, вплинули на нього. Він багато раз був у нокдауні. Якщо Тайсон проведе правильну підготовку до бою, використовуватиме свої габарити, то у нього є шанс, але впевненість Усика буде зашкалювати.

Раніше Усик думав, що зможе перебоксувати його, але тепер він знає, що може завдати йому шкоди, тому для Ф’юрі це буде набагато складніше випробування, ніж перший бій", – сказав Вайт.

. Ділліан Вайт протягом професійної кар'єри провів 33 поєдинки, в яких здобув 30 та зазнав трьох поразок. Він боксував у 2022 році проти Тайсона Ф'юрі та поступився технічним нокаутом у шостому раунді.

Нагадаємо, що Олександр Усик може залишити хевівейт після битви проти "Циганського короля". Він заявляв, що планує повернутися у крузервейт.