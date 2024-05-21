Відомий промоутер Френк Воррен, який займається справами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розповів деталі травми українця Олександра Усика, яку той отримав під час бою за абсолютне чемпіонство.

Читайте також "Не треба поспішних рішень": промоутер Ф'юрі відмовив його від негайного реваншу з Усиком

Стали відомі деталі травми Олександра Усика

За словами Воррена, Усик уникнув перелому щелепи. Дискомфорт, який відчував новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, був спричинений імплантом зуба.

Ми не знаємо, як бій вплине на обидвох хлопців, тому що Усик мав такий вигляд, неначе брав участь у бійці. Йому наклали шви на око, його побили, думали, що зламали щелепу, але насправді це був імплант зуба, який завдав йому сильного болю,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.