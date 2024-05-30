37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Джонні Нельсон про перемогу Усика над Ф’юрі

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі в поєдинку за абсолют. На його думку, "Циганський король" вибрав неправильну тактику на бій.

"Ф’юрі вибрав неправильну тактику. Чи засвоїть він урок? Якщо так, то не думаю, що результат буде таким самим. Ми бачили успіх, якого успіху він досяг у середині бою.

Зараз мене найбільше турбує ментальний апетит Тайсона до цього реваншу, знаючи, що Усик одного разу взяв над ним гору. Йому буде дуже важко усвідомити це, здобути впевненість у собі", – сказав Джонні Нельсон.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. 21 грудня має відбутися бій-реванш між боксерами.