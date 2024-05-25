Ф'юрі офіційно активував реванш: промоутер назвав нову дату мегафайту з Усиком

Контракт на "бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком передбачав обов'язковий пункт про реванш. Британський боксер спробує реабілітуватися в повторному поєдинку.

Олександр Усик здобув історичну перемогу в Ер-Ріяді над непереможеним велетнем Тайсоном Ф'юрі. Українець став абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні.

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Реваншу бути

Поєдинок двох суперважковаговиків запам'ятався великою кількістю яскравих моментів та викликав захоплення у глядачів. Тож повторна зустріч зірок хевівейту обіцяє бути не менш видовищною.

Генеральний директор Top Rank Боб Арум повідомив, що Тайсон Ф'юрі активував пункт про реванш.

Є положення про реванш, і Тайсон скористався цим пунктом. Бій відбудеться або в кінці року, або на початку наступного року. Це відбудеться, знову ж таки, в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва бійці,

– зазначив Арум.

Однак фанатам боксу доведеться трохи зачекати. Повторний мегафайт відбудеться пізніше, ніж планувалося.

"Я знаю, що Тайсон дуже чекає матчу-реваншу. Думаю, напевно, це буде в листопаді-грудні, тому що в жовтні цього не зробиш", – відповів 92-річний промоутер.

Боб Арум додав, що Ф'юрі з нетерпінням чекає реваншу. Британець сподівається повернути усі пояси.

Нагадаємо, що організатор боксерського сезону в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх анонсував повторний бій на жовтень цього року.

Також невизначеною залишається доля титулу IBF. Організація планує забрати пояс та розіграти його у поєдинку Хргович – Дюбуа. Сторона Усика попросила про відтермінування захисту, щоб зберегти пояс та статус абсолютного чемпіона до другого бою з Ф'юрі.