Джойс порівняв Усика з легендарним Майком Тайсоном перед реваншем із Джошуа

Вже 20 серпня Олександр Усик знову зустрінеться з Ентоні Джошуа. Непереможений британський боксер Джо Джойс розповів про неймовірну фізичну форму українця.

Джойс: Думаю, що Усик поліпшив свою гру

Джо Джойс залишився приємно вражений тим, як Олександр Усик попри війну в Україні підійшов до реваншу проти Ентоні Джошуа. Британець запевнив, що у теперішній формі український боксер виглядає ще більш небезпечним.

Варто прочитати Чому Усик прийняв бій з Джошуа та як війна вплинула на бокс: інтерв'ю з промоутером Красюком

Непереможний боксер порівняв Усика з Майком Тайсоном. Джойс впевнений, що Олександр покращив свій рівень боксу у порівнянні з першим боєм проти Ентоні, хоча Джошуа теж не сидів без роботи.

Якщо подивитися на Усика зараз, то скажете про нього, що він виглядає небезпечним. Він набрав масу і ухиляється від ударів як Майк Тайсон. Думаю, що Усик поліпшив свою гру. Звичайно, Джошуа теж підвищив свій рівень і тому я думаю, що це буде вогненний бій. Не можу дочекатися, щоб побачити результат. Я подивлюся поєдинок по телевізору,

– сказав британський боксер.

Джойс не став комусь одному віддавати перевагу. Джо хоче подивитись на нового Джошуа, який готувався до бою під керівництвом нового тренера Роберта Гарсії.

"Мені здається, що Усик у вогні, і він вже перемагав Джошуа. Тепер все виглядає не дуже добре для Ентоні, але у нього є шанс панчера. Подивімося над чим він працював з новою командою і що змінив. Якщо він вийде більш агресивним, то це буде вогненний бій. Це буде захоплююче видовище", – додав Джойс.

Головне перед реваншем Усик – Джошуа