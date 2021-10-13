Рекордсмен Барселони не зіграє проти Динамо у Лізі чемпіонів

13 жовтня 2021 , 16:16
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Джерело:

SPORT.es

Каталонська Барселона прийме київське Динамо у рамках 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Клуби зустрінуться 20 жовтня на "Камп Ноу". Перед грою Барселона втратила Педрі.

Барселона не хоче ризикувати Педрі

18-річний Педрі пошкодив квадріцепс лівої ноги. Футболіст зазнав травми 29 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Каталонці розгромно програли 3:0.

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Барселона хоче, щоб Педрі встиг відновитися до матчу з Реалом, який відбудеться 24 жовтня.

Тому, щоб уникнути рецидиву травми, гравець 17 жовтня пропустить зустріч чемпіонату Іспанії з Валенсією та поєдинок з Динамо у Лізі чемпіонів.

Рекордсмен Педрі

У минулому сезоні Педрі встановив феноменальний рекорд. Півзахисник взяв участь у 73 матчах.

До цього рекорд належав португальцю Бруну Фернандешу, який за сезон зіграв 72 поєдинки.

Окрім матчів за Барселону, Педрі виступав за збірну Іспанії на Євро-2020 та Олімпіаді.

Проти Динамо можуть не зіграти ще декілька футболістів Барселони. Зокрема:

  • Рональд Араухо;
  • Ерік Гарсія;
  • Серхіо Агуеро;
  • Усман Дембеле.
Поєдинок Барселона – Динамо відбудеться на "Камп Ноу" 20 жовтня і розпочнеться о 19:45.
Автор: Михайло Гема