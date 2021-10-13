Рекордсмен Барселони не зіграє проти Динамо у Лізі чемпіонів
Джерело:SPORT.es
Каталонська Барселона прийме київське Динамо у рамках 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Клуби зустрінуться 20 жовтня на "Камп Ноу". Перед грою Барселона втратила Педрі.
Барселона не хоче ризикувати Педрі
18-річний Педрі пошкодив квадріцепс лівої ноги. Футболіст зазнав травми 29 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Каталонці розгромно програли 3:0.
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Барселона хоче, щоб Педрі встиг відновитися до матчу з Реалом, який відбудеться 24 жовтня.
Тому, щоб уникнути рецидиву травми, гравець 17 жовтня пропустить зустріч чемпіонату Іспанії з Валенсією та поєдинок з Динамо у Лізі чемпіонів.
Рекордсмен Педрі
У минулому сезоні Педрі встановив феноменальний рекорд. Півзахисник взяв участь у 73 матчах.
До цього рекорд належав португальцю Бруну Фернандешу, який за сезон зіграв 72 поєдинки.
Окрім матчів за Барселону, Педрі виступав за збірну Іспанії на Євро-2020 та Олімпіаді.
Проти Динамо можуть не зіграти ще декілька футболістів Барселони. Зокрема:
- Рональд Араухо;
- Ерік Гарсія;
- Серхіо Агуеро;
- Усман Дембеле.