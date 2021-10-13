Динамо отримає гроші за 45 днів
Гонсалес покинув Динамо на початку 2020 року. Олімпія погодилася придбати футболіста за 5 мільйонів доларів.
Дивіться також Футболіст Динамо забив дебютний гол збірній Бразилії в матчі відбору до ЧС-2022: відео
Парагвайський клуб вирішив придбати 50% прав на Гонсалеса і мав розрахуватися 4 траншами. Олімпія запропонувала розрахуватися виплатами по 300 тисяч доларів, але Динамо відповіло відмовою.
З того часу український клуб добивається, щоб Олімпія заплатила за трансфер. Динамо навіть звернулося у Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).
Повідомляється, що суд розглянув справу. CAS зобов'язав парагвайський клуб протягом 45 днів заплатити киянам 5 мільйонів доларів.
Олімпія не має грошей
Фінансовий радник Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що у клубу немає коштів, щоб заплатити Динамо. Наразі клуб шукає інвесторів, щоб розрахуватися з Динамо.
Я думаю, що ми виконаємо свої зобов'язання раніше терміну, встановленого CAS. Ми у процесі пошуку людей, які готові інвестувати у це питання,
– сказав Феррейра.
- Загалом 27-річний Гонсалес провів за Олімпію 41 матч, в яких забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.
- У складі Динамо парагваєць з 2015 до 2020 року відіграв 85 поєдинків (12 голів та 15 асистів).
- На рахунку футболіста 43 матчі за збірну Парагваю, в яких він забив 7 голів.