Динамо отримає гроші за 45 днів

Гонсалес покинув Динамо на початку 2020 року. Олімпія погодилася придбати футболіста за 5 мільйонів доларів.

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Парагвайський клуб вирішив придбати 50% прав на Гонсалеса і мав розрахуватися 4 траншами. Олімпія запропонувала розрахуватися виплатами по 300 тисяч доларів, але Динамо відповіло відмовою.

З того часу український клуб добивається, щоб Олімпія заплатила за трансфер. Динамо навіть звернулося у Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).

Повідомляється, що суд розглянув справу. CAS зобов'язав парагвайський клуб протягом 45 днів заплатити киянам 5 мільйонів доларів.

Олімпія не має грошей

Фінансовий радник Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що у клубу немає коштів, щоб заплатити Динамо. Наразі клуб шукає інвесторів, щоб розрахуватися з Динамо.

Я думаю, що ми виконаємо свої зобов'язання раніше терміну, встановленого CAS. Ми у процесі пошуку людей, які готові інвестувати у це питання,

– сказав Феррейра.