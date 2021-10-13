Барселона не хочет рисковать Педри
18-летний Педри повредил квадрицепс левой ноги. Футболист получил травму 29 сентября в матче Лиги чемпионов против Бенфики. Каталонцы разгромно проиграли 3: 0.
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Барселона хочет, чтобы Педри успел восстановиться к матчу с Реалом, который состоится 24 октября.
Поэтому, чтобы избежать рецидива травмы, игрок 17 октября пропустит встречу чемпионата Испании с Валенсией и поединок с Динамо в Лиге чемпионов.
Рекордсмен Педри
В прошлом сезоне Педри установил феноменальный рекорд. Полузащитник принял участие в 73 матчах.
До этого рекорд принадлежал португальцу Бруну Фернандешу, который за сезон сыграл 72 матча.
Кроме матчей за Барселону, Педри выступал за сборную Испании на Евро-2020 и Олимпиаде.
Против Динамо могут не сыграть еще несколько футболистов Барселоны. В частности:
- Рональд Араухо;
- Эрик Гарсия;
- Серхио Агуэро;
- Усман Дембеле.