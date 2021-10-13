Барселона не хочет рисковать Педри

18-летний Педри повредил квадрицепс левой ноги. Футболист получил травму 29 сентября в матче Лиги чемпионов против Бенфики. Каталонцы разгромно проиграли 3: 0.

Стоящее Динамо получит 5 миллионов долларов за трансфер легионера: решение суда

Барселона хочет, чтобы Педри успел восстановиться к матчу с Реалом, который состоится 24 октября.

Поэтому, чтобы избежать рецидива травмы, игрок 17 октября пропустит встречу чемпионата Испании с Валенсией и поединок с Динамо в Лиге чемпионов.

Рекордсмен Педри

В прошлом сезоне Педри установил феноменальный рекорд. Полузащитник принял участие в 73 матчах.

До этого рекорд принадлежал португальцу Бруну Фернандешу, который за сезон сыграл 72 матча.

Кроме матчей за Барселону, Педри выступал за сборную Испании на Евро-2020 и Олимпиаде.

Против Динамо могут не сыграть еще несколько футболистов Барселоны. В частности:

Рональд Араухо;

Эрик Гарсия;

Серхио Агуэро;

Усман Дембеле.

Поединок Барселона – Динамо состоится на "Камп Ноу" 20 октября и начнется в 19:45.