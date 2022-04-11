Рекорд Калініної, стрибок вгору Світоліної: нові позиції українських тенісисток у рейтингу WTA

У понеділок, 11 квітня, рейтинг WTA зазнав змін. Українські тенісистки теж змінили свої позиції.

Невеликі зміни для українок

Новий тиждень з гарним настроєм зустріла Ангеліна Калініна, яка найбільше на виду серед українських тенісисток. 25-річна спортсменка покращила свою позицію на 6 сходинок – із 42-ї на 36-ту. Це новий рекорд українки у рейтингу WTA.

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Нещодавно Калініна зупинилась за два кроки від трофея на турнірі WTA у Чарльстоні. Українка програла фіналістці змагань із Тунісу Онс Жабер.

Своє становище покращила й перша ракетка України Еліна Світоліна, яка підійнялась на два місця – 25-та позиція.

Даяна Ястремська знову повернулась у топ-100 – 93-тя. Марта Костюк зберегла за собою 53-тє місце.

Поза топ-100 найкращий прорив вгору зробила Катаріна Завацька – 201-а сходинка. Тенісистка підійнялась на 14-ть місць. А от досвідчена Леся Цуренко опустилась на 134-ту позицію.

Зміни у десятці найкращих

У першій трійці змін не відбулось. Першою ракеткою світу залишається 20-річна полячка Іга Швьонтек. Друге та третє місця посідають Барбора Крейчикова та Паула Бадоса.

Аріна Соболенко та Марія Саккарі обмінялись позиціями – 4-та та 5-та сходинки відповідно. Такий обмін стався між 9 – 10 місцями, ці сходинки займають Онс Жабер та Гарбінє Мугуруса.