Склад нашої збірної виглядатиме таким чином: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

До слова Збірна України оголосила склад на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США

Зазначимо, що Ястремська ще жодного разу не програвала у складі національної збірної, вигравши усі шість зіграних зустрічей.