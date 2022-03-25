Склад нашої збірної виглядатиме таким чином: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
До слова Збірна України оголосила склад на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США
Зазначимо, що Ястремська ще жодного разу не програвала у складі національної збірної, вигравши усі шість зіграних зустрічей.
- Україна вийшла у кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг за підсумками матчевої зустрічі проти Японії, в якій виграла з рахунком 4:0. І наблизилася на крок до потрапляння у фінал Кубка Девіса – для цього потрібно перемогти США.
- Поєдинки пройдуть 16 – 17 квітня у місті Ешвілл (штат Північна Кароліна, США) і на вибір американської сторони вони проходитимуть на хардовому покритті.