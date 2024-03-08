Ребров пролив світло на стан здоров'я Зінченка, який отримав виклик у збірну України

У п'ятницю, 8 березня, відбулась пресконференція Сергія Реброва у київському Будинку футболу. Головний тренер оголосив фінальну заявку збірної України у на березневі матчі.

В основну заявку Сергій Станіславович включив 26 гравців. Ще четверо перебувають у резервному списку. У основній заявці "синьо-жовтих" знайшлось місце лівому захиснику лондонського Арсенала Олександру Зінченку.

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Ребров про фізичну готовність Зінченка

Сергій Ребров пояснив, чому викликав на березневі матчі футболіста, який пропустив останні матчі Арсенала через давнє ушкодження.

За словами коуча збірної України, Зінченко вже повернувся до загальної групи "канонірів". Тому Ребров вірить, що Олександр допоможе команді у важливих поєдинках за вихід у фінальну частину Євро-2024.

Ми на зв'язку з Олександром. Я багато з ним розмовляю, я в курсі його травми. Ми сподіваємося, що він буде вже заявці. Я не знаю, буде в складі, не буде, це вже вирішувати тренеру. В нього є ще 2 гри: гра Ліги чемпіонів та чемпіонату, тому будемо дивитися. Найголовніше, що він вже працює зараз в загальній групі, працює з командою, тому він викликаний. Я впевнений, що він допоможе збірній,

– сказав Ребров.

Очікувалось, що Зінченко зіграє у попередньому турі АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (0:6), але не потрапив навіть у заявку Арсенала.

Востаннє Зінченко виходив на футбольне поле ще 4 лютого у матчі проти Ліверпуля. У тій грі українець відіграв один тайм, а команда Мікеля Артети здобула перемогу над "мерсисайдцями" 3:1.

Загалом у поточному сезоні-2023/2024 Зінченко взяв участь у 27-ми поєдинках лондонського клубу, у яких забив гол та віддав два асисти.

21 березня збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини у рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024. У разі перемоги "синьо-жовті" зустрінуться у вирішальному матчі 26 березня проти тріумфатора протистояння Ізраїль – Ісландія (21 березня).