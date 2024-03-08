В основную заявку Сергей Станиславович включил 26 игроков. Еще четверо находятся в резервном списке. В основной заявке "сине-желтых" нашлось место левому защитнику лондонского Арсенала Александру Зинченко.

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Ребров о физической готовности Зинченко

Сергей Ребров объяснил, почему вызвал на мартовские матчи футболиста, который пропустил последние матчи Арсенала из-за давнего повреждения.

По словам коуча сборной Украины, Зинченко уже вернулся в общую группу "канониров". Поэтому Ребров верит, что Александр поможет команде в важных поединках за выход в финальную часть Евро-2024.

Мы на связи с Александром. Я много с ним разговариваю, я в курсе его травмы. Мы надеемся, что он будет уже заявке. Я не знаю, будет в составе, не будет, это уже решать тренеру. У него есть еще 2 игры: игра Лиги чемпионов и чемпионата, поэтому будем смотреть. Самое главное, что он уже работает сейчас в общей группе, работает с командой, поэтому он вызван. Я уверен, что он поможет сборной,

– сказал Ребров.

Ожидалось, что Зинченко сыграет в предыдущем туре АПЛ против Шеффилд Юнайтед (0:6), но не попал даже в заявку Арсенала.

Последний раз Зинченко выходил на футбольное поле еще 4 февраля в матче против Ливерпуля. В той игре украинец отыграл один тайм, а команда Микеля Артеты одержала победу над "мерсисайдцами" 3:1.

Всего в текущем сезоне-2023/2024 Зинченко принял участие в 27-ми поединках лондонского клуба, в которых забил гол и отдал два ассиста.

Напомним. 21 марта сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024. В случае победы "сине-желтые" встретятся в решающем матче 26 марта против триумфатора противостояния Израиль – Исландия (21 марта).