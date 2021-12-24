Ребров назвав головну причину, чому мало українських тренерів працює в Європі

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров розповів чому лише небагатьом українським наставникам вдається працювати у серйозних чемпіонатах. Він пригадав відомих українських фахівців.

Ребров: Дуже важлива мова

Тренер Аль-Айну згадав про Віктора Скрипника, який працював у німецькому Вердері. Також фахівець не забув і про Андрія Шевченка.

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"Українські тренери у топ-чемпіонатах? Віктор Скрипник довго працював у Вердері, у клубі, отримав свій шанс. І я вважаю, що він успішно працював. Зараз Андрій Шевченко у Дженоа. Його дуже поважають в Італії, плюс уже встиг зробити кар'єру у збірній", – сказав український фахівець.

Ребров переконаний, що головною причиною, чому мало українських тренерів працює в Європі є незнання іноземних мов.

Дуже важлива мова. Андрій добре знає італійську, Скрипник – німецьку. Мені здається, щоб нашого тренера запросили до закордонного чемпіонату, то треба знати мову. Перекладача мало, цього вже недостатньо зараз,

– наголосив Ребров.

Наставник Аль-Айну запевнив, що достатньо знати хоча б одну мову.

"Хоча б англійську треба знати. Я не говорю про інші мови", – додав тренер.

Український тренер Сергій Ребров четвертий раз поспіль визнаний найкращим тренером в чемпіонаті ОАЕ. Там він очолює Аль-Айн.