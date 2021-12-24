Ребров: Очень важный язык
Тренер Аль-Айна вспомнил о Викторе Скрипнике, работавшем в немецком Вердере. Также специалист не забыл и об Андрее Шевченко.
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"Украинские тренеры в топ-чемпионатах? Виктор Скрипник долго работал в Вердере, в клубе, получил свой шанс. И я считаю, что он успешно работал. Сейчас Андрей Шевченко в Дженоа. Его очень уважают в Италии, плюс уже успел сделать карьеру в сборной", – сказал украинский специалист.
Ребров убежден, что главная причина, почему мало украинских тренеров работают в Европе, – незнание иностранных языков.
Очень важен язык. Андрей хорошо знает итальянский, Скрипник – немецкий. Мне кажется, чтобы нашего тренера пригласили в зарубежный чемпионат, нужно знать язык. Переводчика мало, этого уже недостаточно сейчас,
– подчеркнул Ребров.
Наставник Аль-Айну заверил, что достаточно знать хотя бы один язык.
"Хотя бы английский надо знать. Я не говорю о других языках", – добавил тренер.