Про можливість очолити збірну України

"Я завжди з радістю буду працювати в нашій збірній. Це моя країна, це мій обов'язок. Це престижно кожному тренеру працювати у своїй країні. Але я ніколи нікого не підсиджував, не чекав, коли хтось піде", – відповів Ребров на питання про можливість очолити збірну України.

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Зараз він працює в Аль-Айні з ОАЕ. Команду він очолив в червні 2021 року, коли покинув угорський Ференцварош, з яким працював три роки.

"Я вважаю, що тренер завжди повинен бути в тонусі. Він не може простоювати, сидіти та чекати якоїсь захмарної пропозиції. Те саме в мене було з Ференцварошем. Коли Ференцварош розірвав контракт, в мене було декілька пропозицій. Я не можу сказати, що за мною стояла черга. Якби я почекав місяць, другий, можливо "виплив" би якийсь клуб. Але Аль-Айн був дуже наполегливий, вони чекали на мене, тому що ця ситуація з Ференцварошем – вона розвивалася достатньо довго. І зрештою я прийняв цю пропозицію, тому що я бачив перспективу в цій команді, я дізнався історію цієї команди, тут хороші вболівальники. Це титулований клуб. Тут хороший стадіон. Мені тут сподобалося, і я отримую задоволення від роботи", – розповів Ребров.

Чому не вдалося очолити збірну України

А вже в серпні 2021 року збірна України залишилася без головного тренера. В Українській асоціації футболу вирішили не продовжувати контракт з Андрієм Шевченком та його тренерським штабом. Відтак два тижні тривали пошуки нового наставника для "синьо-жовтих".

Потім виникла можливість – на мене виходили зі збірної України. Але я сказав "у мене є контракт". Я готовий працювати зі збірною України. Але ви вирішіть ситуацію з клубом. Я нікого не підсиджую, я поважаю роботу кожного тренера. Я не представляю, як складно зараз Олександру Петракову працювати зі збірною. Так само важко було й Андрію Шевченку працювати. Я не представляю для себе, яка це відповідальність і який тиск на тебе зі сторони всієї країни. Особисто я був готовий до цієї роботи. Але в цей час в мене була своя робота, і якби перемовини закінчилися – я б із задоволення працював зі збірною України,

– зізнався Ребров.

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Поки він продовжує працювати в Аль-Айні. Його команда йде на першому місці в чемпіонаті. Але угода з клубом розрахована до літа 2022 року.

Тож саме Ребров розглядається як головний кандидат на посаду тренера збірної України. Однак станеться це лише за умови, що теперішній наставник Олександр Петраков покине команду. Його угода розрахована до кінця 2022 року. Але головне завдання перед ним – вивести команду на ЧС-2022. Для цього йому треба подолати два етапи плей-офф кваліфікації – спочатку обіграти Шотландію на виїзді, а після цього виграти в переможця пари Уельс – Австрія. Ці матчі відбудуться в березні 2022 року. Якщо це не вдасться зробити, його можуть відправити у відставку.

"Для мене, як для громадянина України – я поважаю свою країну, я патріот своєї країни – я був би радий працювати в будь-який час. Хтось говорить, що треба працювати в збірній в 50, 60 чи 70 років, коли в тебе великий досвід. Але тебе не запрошують в збірну кожного року чи кожен місяць. Якщо буде така можливість, буде запрошення – я розгляну, якщо буду без команди. Мені цікава така робота", – підсумував Ребров.

Відео інтерв'ю Реброва