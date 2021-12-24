Ребров: Дуже важлива мова
Тренер Аль-Айну згадав про Віктора Скрипника, який працював у німецькому Вердері. Також фахівець не забув і про Андрія Шевченка.
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"Українські тренери у топ-чемпіонатах? Віктор Скрипник довго працював у Вердері, у клубі, отримав свій шанс. І я вважаю, що він успішно працював. Зараз Андрій Шевченко у Дженоа. Його дуже поважають в Італії, плюс уже встиг зробити кар'єру у збірній", – сказав український фахівець.
Ребров переконаний, що головною причиною, чому мало українських тренерів працює в Європі є незнання іноземних мов.
Дуже важлива мова. Андрій добре знає італійську, Скрипник – німецьку. Мені здається, щоб нашого тренера запросили до закордонного чемпіонату, то треба знати мову. Перекладача мало, цього вже недостатньо зараз,
– наголосив Ребров.
Наставник Аль-Айну запевнив, що достатньо знати хоча б одну мову.
"Хоча б англійську треба знати. Я не говорю про інші мови", – додав тренер.