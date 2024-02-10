Вихідний для Луніна: Реал розтрощив сенсаційну Жирону з Довбиком та Циганковим – відеоогляд

Команда Карло Анчелотті не мала проблем у лобовій битві з головним переслідувачем в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Дубль Беллінгема та голи двох бразильців дозволили Реалу розгромити Жирону.

Реал – Жирона 4:0

Голи: Вінісіус, 6, Беллінгем, 35, 54, Родріго, 61.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 відбувся центральний матч 24 туру. Чинний лідер турніру мадридський Реал приймав свого головного переслідувача Жирону, пише 24 канал.

До теми Зіграв фактор Голанда: Евертон з Миколенком поступився МанСіті через дубль норвежця – відео

Легка перемога Реала

Команди підійшла до очної битви з різницею у два бали на користь "бланкос". У кожної команди в активі було лише по одній поразці за сезон, але для Жирони це був як раз програш Реалу в першому колі.

Тоді каталонці на своєму полі нічого не змогли вдіяти із підопічними Анчелотті (0:3). Цього ж разу на "Сантьяго Бернабеу" історія повторилась. З перших хвилин на полі з'явилися троє українців – Лунін у складі господарів та Довбик з Циганковим у гостей.

По суті, Реал одразу захопив ініціативу та диктував свої правила. На перерву мадридці пішли за переваги у два м'ячі. На старті зустрічі рахунок відкрив Вінісіус завдяки точному дальньому пострілу.

А ближче до перерви вже сам бразилець асистував на Беллінгема, якого впустили захисники та дали вдало вийти сам на сам із воротарем. А на початку другого тайму англієць оформив дубль на добиванні, закривши по суті питання переможця матчу.

Читайте також Капітан Жирони вигуками "Слава Україні" перервав інтерв'ю Довбика та Циганкова: круте відео

Як зіграли українці

Хоча це питання по суті і не підіймалось. Жирона була інертною в атаці та не завдала жодного удару у ствір воріт Луніна. Тож роботи у Андрія особливо не було. Не додали її і співвітчизники, які провели на полі по 70 хвилин.

Довбик та Циганков запам'ятались лише по одному дальньому удару, кожен з яких був заблокований захисниками Реала. Мадридці ж змогли забити вчетверте зусиллями Родріго, якому дали спокійно пройти з м'ячем зі своєї половини поля та пробити Гассанігу.

. Джуд Беллінгем довів показник своїх голів у Ла Лізі цього сезону до 16-ти м'ячів та одноосібно очолив гонку бомбардирів. Артем Довбик залишається другим разом з Борхою Майоралем (Хетафе. У обох по 14 точних ударів.

Під завісу матчі Хоселу міг п'ятий забивати з пенальті, але влучив у стійку. Таким чином, Реал лише укріплює своє лідерство в Ла Лізі, нарощуючи відрив від Жирони до п'яти балів.

Ба більше, за підсумками туру відставання від "червоно-білих" можуть скоротити Барселона та Атлетіко – до трьох та п'яти очок відповідно. До слова, Андрій Лунін провів свій сьомий сухий матч цього сезону з 15-ти ігор загалом.

Відео всіх голів матчу Реал – Жирона