Манчестер Сіті – Евертон 2:0

Голи: Голанд, 71, 85

Обидва суперники знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці та вирішують протилежні завдання. Втім, Евертон не збирався здаватися без бою фавориту чемпіонату, пише 24 Канал.

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Голанд знову забиває в АПЛ

З перших хвилин матчу господарі поля захопили ініціативу та почали методично розхитувати оборону "ірисок". Самовіддана гра футболістів Евертону дозволила піти на перерву за нічийного рахунку.

В другому таймі сценарій не змінився. "Містяни" продовжували тиснути на ворота Пікфорда. Це принесло результат на 71-й хвилині матчу. Про свій бомбардирський хист нагадав Ерлінг Голанд, який не забивав з листопада минулого року. Норвежець холоднокровно завершив розіграш кутового, пробивши по центру воріт.

Евертон спробував відповісти, але захист МанСіті всі потуги "ірисок" гасив на підступах до штрафного майданчика. Фінальну крапку підопічні Гвардіоли зробили на 85-й хвилині зустрічі. Стрімку контратаку Манчестер Сіті бездоганно завершив той таки Голанд.

Віталій Миколенко відіграв весь матч у складі Евертона. Українець був помітним на полі, але не зумів врятувати Евертон від поразки.

Манчестер Сіті захопив лідерство в АПЛ. У команди Гвардіоли 52 очка у 23 матчах.

Евертон залишився у зоні вильоту на 18 місці. До рятівного 17-го рядка лише один пункт.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Евертон