26-річний іспанський півзахисник втрутився у розмову, коли Артем Довбик та Віктор Циганков розповідали про роботу із тренером у тренажерному залі. У той момент Алейш Гарсія із дверей декілька разів вигукнув "Слава Україні!".

Оце так Персональний фанат українця: президент Реала стежитиме за Довбиком у матчі з Жироною

Українізація у Жироні

Капітан Жирони підійнявся настрій українцям, які в інтерв'ю багато згадували про війну в їх рідній країні. Довбик розчулився, коли говорив про обстріли та родину, яка залишається в Україні.

Схоже, що лагідна українізація у Жироні минає чудово під пильним керівництвом зірок збірної України. Слід виділити чудову українську від Артема та Віктора.

Інтерв'ю Довбика та Циганкова (момент із Гарсією о 33:49)

Відзначимо, що обидва українські легіонери потрапили у заявку Жирони на виїзне дербі лідерів Ла Ліги проти Реала. Якщо поява Циганкова була прогнозована, то про участь Довбика, у якого були проблеми з коліном, було невідомо до самого кінця.

Зверніть увагу! Матч Реал – Жирона відбудеться 10 лютого о 19:30. Довбик та Циганков зіграють в гостях в Андрія Луніна. Була інформація, що президент "вершкових" Флорентіно Перес у майбутньому протистоянні особисто стежитиме за Довбиком, якого мадридці хочуть підписати вже влітку 2024-го.