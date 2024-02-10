26-річний іспанський півзахисник втрутився у розмову, коли Артем Довбик та Віктор Циганков розповідали про роботу із тренером у тренажерному залі. У той момент Алейш Гарсія із дверей декілька разів вигукнув "Слава Україні!".
Оце так Персональний фанат українця: президент Реала стежитиме за Довбиком у матчі з Жироною
Українізація у Жироні
Капітан Жирони підійнявся настрій українцям, які в інтерв'ю багато згадували про війну в їх рідній країні. Довбик розчулився, коли говорив про обстріли та родину, яка залишається в Україні.
Схоже, що лагідна українізація у Жироні минає чудово під пильним керівництвом зірок збірної України. Слід виділити чудову українську від Артема та Віктора.
Інтерв'ю Довбика та Циганкова (момент із Гарсією о 33:49)
Відзначимо, що обидва українські легіонери потрапили у заявку Жирони на виїзне дербі лідерів Ла Ліги проти Реала. Якщо поява Циганкова була прогнозована, то про участь Довбика, у якого були проблеми з коліном, було невідомо до самого кінця.
- У поточному сезоні-2023/2024 Циганков провів вже 22 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.
- У Довбика справи йдуть ще краще. Артем очолює таблицю бомбардирів Ла Ліги, випереджаючи космічного Джуда Беллінгема із Реала. Український нападник у цьому сезоні вже відзначився 15 м'ячами та 8 гольовими передачами у 26-ти зіграних поєдинках в усіх турнірах.