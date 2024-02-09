Жирона оголосила заявку на битву проти Реала: чи знайшлось місце Довбику на тлі новин про травму

У суботу, 10 лютого, у рамках 24-го туру іспанської Л Ліги відбудеться центральне протистояння не лише цього футбольного вікенду, а й цілого сезону-2023/2024. Мадридський Реал прийматиме Жирону.

Це буде протистояння перших двох команд верхівки турнірної таблиці Ла Ліги. Напередодні цієї зустрічі Реал випереджає Жирону лише на 2 бали – 58 проти 56-ти у "червоно-білих".

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Обидва українці у заявці Жирони

У випадку виїзної перемоги Жирона зможе повернути собі лідерство в іспанській першості, а у разі поразки, відпустять "вершкових" на комфортну для них відстань вже у 5 очок. Нічия у Мадриді ж ніяк не вплине на ситуацію у таблиці для обох колективів.

За день до матчу головний тренер Жирони Мічел Санчес визначився із заявкою команди, яка поїде в гості до мадридського суперника. Із собою у столицю Іспанії Мічел взяв із собою 21 гравця. Серед списку знайшлось місце обом українським легіонерам – Віктору Циганкову та Артему Довбику.

Були побоювання, що найкращий нападник Жирони пропустить гру проти Реала через проблеми з коліном. Але, на щастя, схоже, встиг відновитись до принципової битви.

Також в Артема є додаткова мотивація. 8 лютого Довбик втретє поспіль став найкращим гравцем Жирони. Уболівальники команди обрали українця за підсумками січня.



Заявка Жирони на матч із Реалом / Фото каталонського клубу

Нагадаємо, що у майбутній грі Жироні точно не допоможуть двоє лідерів – Янхель Еррера та Дейлі Блінд. Обидва пропустять гру через перебір жовтих карток. Також у технічній зоні не буде головного тренера Мічела, який був вилучений у попередньому матчі проти Реал Сосьєдад через протести у бік арбітра.

Жирна намагалась оскаржити це рішення, але апеляція не була ухвалена.

Центральний матч лідерів Ла Ліги Реал – Жирна розпочнеться 10 лютого о 19:30 за Києвом. Це буде дербі Андрія Луніна проти земляків Віктора Циганкова та Артема Довбика.