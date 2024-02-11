У стартовому складі обох команд вийшли на поле одразу 3 українці. У підсумку, "вершкові" не залишили супернику шансів та здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.

До теми "Нуль критики для гравців": тренер Жирони відверто оцінив фіаско від Реала та зробив зізнання

Коментар Луніна після матчу

Після фінального свистка Андрій Лунін прокоментував поєдинок, у якому залишив свої ворота "сухими". Він віддав належне каталонцям, але підкреслив, що в очному протистоянні Реал заробив заслужені 3 залікові пункти:

Ми домінували всю гру. Результат говорить сам за себе. Ми повинні продовжувати у такому ж дусі. Жирона проводить неймовірний сезон, вони виступають дуже добре, проти них важко грати. Сьогодні гра склалась на нашу користь, але каталонці дуже добре грали до цього моменту сезону. Останні хвилини минулого матчу проти Атлетіко, де ми втратили перемогу, вплинули на наш сьогоднішню гру. Команда проаналізувала все, ми були сильнішими.

Також українець додав, що почувається добре в Реалі, працює, робить кроки вперед та насолоджується Мадридом, стадіоном та всім, що пов'язано з "королівським клубом".

Зазначимо, що поєдинок проти Жирони став 16-м для Луніна в сезоні-2023/2024 на клубному рівні. У них він пропустив 13 голів та 7 разів відіграв "на нуль".

Довідка. Наступний матч Реал проведе 13 лютого на виїзді проти німецького Лейпцига. Це буде перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00.