Лунін має шанс зіграти проти Севільї: повернення Куртуа може відкластись
Джерело:Marca
У суботу, 22 жовтня, Реал прийме Севілью у домашньому матчі 11-го туру Ла Ліги-2022/2023. У рамці воріт "Королівського клубу" може знову з'явитись Андрій Лунін.
За інформацією іспанського видання, Карло Анчелотті остаточно не визначився, хто буде захищати ворота Реала у майбутньому протистоянні. Не виключено, що вибір головного тренера "вершкових" впаде на українського голкіпера.
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Може бути ще один шанс для українця
Остаточне рішення наставник прийме 21 жовтня.
Цікаво, що раніше керманич мадридського клубу анонсував довгоочікувану появу у рамці воріт Тібо Куртуа. Але, схоже, що повернення бельгійського голкіпера може відбутись не у поєдинку проти Севільї.
Начебто Куртуа наразі ще не тренується у повну силу, тому може пропустити майбутню зустріч.Важливо! Топ-матч Ла Ліги Реал – Севілья розпочнеться 22 жовтня о 22:00.
Реал після 10 поєдинків лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Барселону, яка йде другою, на 3 очки. Майбутній суперник "Королівського клубу" далеко не найкраще розпочав сезон. Севілья набрала 10 балів та йде лише 12-ю
Лунін на повну скористався травмою Куртуа
- Андрій став першим номером команди за відсутності у загальній групі свого головного конкурента за місце у рамці воріт Куртуа. У Тібо були проблеми із сідничним м'язом. Через що бельгієць пропустив вже 6 поспіль поєдинків.
- Усі ці матчі ворота мадридського клубу захищав Лунін. За 6 зустрічей воротар збірної України пропустив 4 голи та двічі відстояв на нуль. Це була найбільша ігрова практика для Луніна в офіційних матчах за "вершкових".
- Цікаво, що після "сухого" матчу проти Ельче Лунін отримав похвалу від Анчелотті та самого Куртуа. Тібо відзначив гру українця у своєму твітері.