19 жовтня Андрій Лунін залишив свої ворота "сухими" у матчі проти Ельче. Реал з трьома очками та перемогою 0:3 повернувся у Мадрид. Українець отримав похвалу не лише від головного тренера, а й від конкурента за місце у воротах "вершкових" Куртуа.

До теми Поставив "вогник": конкурент Луніна у Реалі вражений грою українця у матчі проти Ельче

Лунін може знову сісти на лаву запасних

Цей поєдинок швидше за все став останнім для українського голкіпера перед повернення у рамку воріт "вершкових" Тібо Куртуа. Головний тренер команди Карло Анчелотті анонсував можливу появу бельгійця з перших хвилин у наступному поєдинку Ла Ліги проти Севільї, який відбудеться 22 жовтня.

До слова. Топ-матч Ла Ліги Реал – Севілья розпочнеться о 22:00.

За відсутності травмованого Куртуа український воротар провів у поточному сезоні за Реал 6 поєдинків, у яких пропустив 4 голи та 2 матчі відіграв на нуль.

Це найбільша ігрова практика Луніна після переходу у мадридський клуб.

Звитяга над Ельче дозволила Реалу лише зміцнити своє лідерство та перевагу над Барселоною, яка йде другою у турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Анчелотті набрали 28 очок проти 22-х у каталонців.