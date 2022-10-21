Барселона – Вільярреал 3:0

Голи: Левандовський, 31, 35, Фаті, 38

Вже на старті матчу Барселона мала гарний момент забити. Удар від Фаті був поруч зі стійкою. Через деякий час знову воротам Вільярреал загрожував активний Фаті, але знову навіть не влучив у ствір воріт, пише 24 канал.

Читайте також Лунін скромно прокоментував "сухий" матч за Реал: Андрій приємно здивував знанням іспанської

На 31-й хвилині Барселона повела у рахунку 1:0. Левандовський отримав простріл з лівого флангу. Роберт класно розвернувся та пробив повз голкіпера та захисників Вільярреала. Польський форвард продовжує забивати та вести каталонський клуб уперед.

Господарі перехопили м'яч у центрі футбольного поля. Левандовський опинився у завершальній стадії та красивим обвідним ударом з-за меж штрафного вдруге вразив володіння "жовтої субмарини" – 2:0. Роберт оформив дубль.

Минуло лише три хвилини, як рахунок став вже 3:0 на користь Барселони. Торрес "пошив у дурні" весь захист суперника та віддав на Фаті. Ансу дивом поцілив у стійку, але м'яч знову відскочив у ноги футболіста каталонського клубу, який таки майже з лінії воріт запхав м'яч у сітку Вільярреала.

Фактично за 7 хвилин підопічні Хаві зробили величезний крок до перемоги та важливих трьох очок.

"Сухий" другий тайм

Рафінья не використав чудовий момент забити. Після прострілу з флангу від Дембеле Рафіньї залишалось лише підставити ногу, але лічених сантиметрів не вистачило, щоб дотягнутись до передачі.

Наприкінці матчу Педрі наважився на дальній удар – повз ворота.

Вже у компенсований до поєдинку час Вільярреал втратив вбивчу можливість забити бодай гол престижу. Моралес впритул розстрілював володіння тер Штегена, але дивом не влучив у ствір воріт.

Барселона на очах рідних уболівальників розгромила Вільярреал, наколотивши у ворота суперника три голи.

Барселона – Вільярреал: відеоогляд матчу