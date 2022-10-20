Андрій Лунін вийшов у старті Реала у шостому матчі поспіль. Український голкіпер вперше після переїзду у Мадрид отримав так багато ігрової практики. А все через травму Тібо Куртуа.

Читайте також Залишиться чи покине Мадрид: незабаром визначиться майбутнє Луніна у Реалі

Конкурент вражений грою українця

Українець провів свій другий "сухий" поєдинок за мадридський клуб. Лунін зробив декілька класних сейвів у грі проти Ельче та не дозволив супернику забити.

Натомість тричі забив Реал. Голи Вальверде, Бензема та Асенсіо зробили свою справу. "Вершкові" їдуть у Мадрид з 3 очками. Перемога лише зміцнила лідерство "Королівського клубу" у сезоні Ла Ліги – 28 балів. На шість пунктів менше у Барселони.

Тібо Куртуа у своєму твітері оцінив гру свого "колеги по цеху" з України, додавши смайл "вогник".

Чудовий Лунін,

– написав бельгієць.



Реакція Куртуа на сухий матч Луніна / Скриншот із твітеру голкіпера

Лунін за 6 матчів пропустив 4 голи та два поєдинки відіграв на нуль.

Відеоогляд матчу Ельче – Реал