Цього разу бельгійський воротар пошкодив інше коліно. В нього діагностували розрив внутрішнього меніска.

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Лунін підтримав партнера

Через цю травму Тібо Куртуа вже точно не зіграє в нинішньому сезоні. Ймовірно, на нього очікує операція.

Дану ситуацію прокоментував бельгійський воротар. Він опублікував пост у соцмережах, в якому подякував усім за підтримку та пообіцяв повернутися сильнішим:

Дякую всім за ваші повідомлення. Сумно через травму, яка є лише незначною невдачею, яка змусить мене повернутися набагато сильнішим. Відчуття вашої підтримки змушує мене почуватися набагато краще.

Український голкіпер Андрій Лунін відреагував на травму свого партнера по команді. У коментарях він підтримав Тібо Куртуа.

Велика підтримка та більше сил тобі,

– написав Лунін в інстаграмі.

Зазначимо, що після травми Тібо Куртуа очікується, що Андрій Лунін залишиться основним воротарем до кінця кампанії-2023/2024. Наразі він має серію з 11 поспіль зіграних матчів. Йому вже зателефонував Карло Анчелотті з побажанням повернутися здоровим з табору збірної України.

Нагадаємо, що контракт Андрія Луніна з Реалом закінчується 30 червня 2025 року. Наразі обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці, але українець має головну умову – він повинен отримувати достатньо ігрової практики й після повернення бельгійця.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів та 10 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступний поєдинок Реал проведе 31 березня на "Сантьяго Бернабеу" проти Атлетіка Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00.