19 березня Тібо Куртуа отримав нове ушкодження, хоча ще до кінця навіть не встиг відновитись після порваних "хрестів" та операції на них. Тепер бельгієць розірвав меніск правого коліна.

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Анчелотті хвилюється за здоров'я Луніна

При позитивній динаміці на відновлення Куртуа піде близько 5-6 тижнів. Тібо ризикує більше не вийти на поле у поточному сезоні-2023/2024.

Це означає, що після повернення зі збірної України Андрій Лунін продовжить отримувати ігрову практику у Реалі. Українець вже отримав телефонний дзвінок від головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, який дещо попросив Андрія.

Наставник "галактікос" попросив та побажав Луніну повернутись із розташування національної команди без ушкоджень. Адже по ходу цього сезону Андрій виграв конкуренцію в орендованого у лондонського Челсі Кепи Аррісабалаги та став першим номером команди. Це статус до якого український воротар йшов ще із 2018-го року та нарешті дотерпів, дочекався.

Анчелотті боїться, що у випадку, якщо Лунін травмується, це додасть великого головного болю на голкіперській позиції. Адже тоді італійцю вже не буде навіть з кого обирати.

Відзначимо, що Лунін вже відреагував на нову травму Куртуа.

Цікаво, що лише напередодні, коли Куртуа ще не травмувався, в інтернеті промайнув інсайд про те, що Анчелотті хоче залучити бельгійця у чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів, де Реал зіграє проти англійського Манчестер Сіті. Тепер плани італійського спеціаліста не будуть втілені у реальність, а Лунін немає, за що хвилюватись.

До слова. Після матчів національних команд Реал зіграє вдома проти Атлетік Більбао (31 березня). Після чого мадридці 9 квітня проведуть свій перший матч проти МанСіті.

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