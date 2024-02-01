Хетафе – Реал 0:2

Голи: Хоселу, 14, 56.

Посеред цього тижня в іспанській Ла Лізі відбулись перенесені матчі 20 туру. Серед них була і зустріч за участю Реала, який відправився в передмістя Мадриду в гості до Хетафе, пише 24 канал.

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Матч мав пройти ще в середині січня, але Реал тоді брав участь у Суперкубку Іспанії, який зрештою і виграв. В чемпіонаті у команди Анчелотті справи йдуть прекрасно.

До битви із середняком Хетафе "бланкос" підійшли із семиматчевою переможною серією в рамках Ла Ліги. Мадридці йшли другими у таблиці, відстаючи від сенсаційної Жирони на один бал.

Проте каталонці зіграли на матч більше, тому перемога над Хетафе повертала б Реал на перше місце. Зрештою далась вона мадридцями без якихось надзусиль.

Героєм зустрічі став нападник Хоселу, який оформив свій перший дубль за мадридців в чемпіонаті. У першому таймі іспанець головою замкнув навіс Васкеса, а в середині другого завершив красиву комбінацію після асисту від Вінісіуса.

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До цієї перемоги доклався і Андрій Лунін, який вийшов зі старту та відіграв насухо. Правда, у українця не так багато роботи було. На його рахунку два сейви після ударів Майораля та Латаси в кінці матчу.

Тож Лунін оформив свій вже шостий кліншит цього сезону у 13-ти матчах. Реал же здобув впевнену перемогу та повернув собі лідерство у Ла Лізі. Жирона тепер у двох балах позаду, а Барселона з Атлетіко – аж у 10-ти.