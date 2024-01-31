Барселона – Осасуна 1:0

Гол: Вітор Роке, 63

Вилучення: Унаї Гарсія, 67

Серія невдач "блаугранас" підштовхнула Хаві Ернандеса оголосити про свій відхід з клубу. На фоні сенсаційної заяви головного тренера його підопічні намагалися довести хибність такого кроку, повідомляє 24 Канал.

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Джокер Хаві приніс результат

У поточному сезоні гравців Барселони переслідує епідемія травм. Не став винятком і звітний поєдинок. Вже на 6-й хвилині зустрічі Хаві змушений був замінити травмованого Феррана Торреса на Ферміна Лопеса. 23-річний вінгер приєднався до переповненого лазарету каталонців.

У першому таймі обидві команди мали можливість відкрити рахунок, але на перерву суперники пішли з нулями на табло.

Такий перебіг подій не влаштовував головного тренера Барси. На початку другої половини гри Хаві посадив на лавку Ферміна Лопеса, випустивши свіжого нападника Вітора Роке. Вже через хвилину бразилець побіг святкувати свій дебютний гол.

18-річний новачок Барселони, якого придбали в Атлетіко Паранаенсі за 40 мільйонів євро, ударом з близької відстані пробив по центру воріт.

На 67-й хвилині матчу гості залишилися у меншості. Другу жовту картку отримав захисник Осасуни Унаї Гарсія.

Це спростило завдання для Барси здобути бажану перемогу. У підсумку фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу підопічних Хаві.

У турнірній таблиці Барселона залишилася на третьому місці. В активі "синьо-гранатових" 47 балів. Відстань до Реала, який йде другим, становить 7 очок. Однак у "вершкових" ще є гра в запасі.

У Хетафе 29 залікових пунктів та 10 місце в таблиці.

Відеоогляд матчу Барселона – Осасуна