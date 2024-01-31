Наразі Манчестер Сіті продовжує претендувати на чемпіонство АПЛ, Кубок Англії та перемогу в Лізі чемпіонів у сезоні-2023/2024. Однак навіть такі переможні мотиви й здобуття багатьох титулів можуть не стримати головну зірку атаки "містян".

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Голанд може опинитися в Ла Лізі

Повідомляється, що 23-річний бомбардир Ерлінг Голанд може покинути англійський клуб. Він серйозно почав задумуватися про трансфер з команди Пепа Гвардіоли після перемоги Ліонеля Мессі на церемонії FIFA The Best Awards 2023.

Норвезький нападник і його оточення вважають, що потенційний перехід в мадридський Реал може стати важливим кроком для здобуття індивідуальних нагород, яких Голанду не вистачає. Адже такий трансфер приверне до нього більшу увагу медіа, що є необхідним фактором для реалізації поставлених цілей.

Зазначається, що керівництво "королівського клубу" тримає такий трансфер у голові й можливий перехід Мбаппе не стане на заваді, адже фінансово Реал готовий до витрат на обох футболістів.

Нагадаємо, що церемонія FIFA The Best Awards визначала переможців у номінаціях за календарного року. В ньому Ерлінг Голанд забив 52 голи та віддав 9 асистів, побив "вічний" бомбардирський рекорд АПЛ за сезон (36 м'ячів), забив найбільше голів у кампанії-2022/2023 в ЛЧ (12), а також оформив з Манчестер Сіті требл.

Довідка. Наразі Ерлінг Голанд продовжує відновлюватися від травми, якої зазнав на початку грудня. У сезоні-2023/2024 він провів на клубному рівні 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 19 голів та віддав п'ять асистів.