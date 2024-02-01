Хетафе – Реал 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56.

Посреди этой недели в испанской Ла Лиге состоялись перенесенные матчи 20 тура. Среди них была и встреча с участием Реала, который отправился в пригород Мадрида в гости к Хетафе, пишет 24 канал.

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Матч должен был пройти еще в середине января, но Реал тогда участвовал в Суперкубке Испании, который в итоге и выиграл. В чемпионате у команды Анчелотти дела идут прекрасно.

К битве с середняком Хетафе "бланкос" подошли с семиматчевой победной серией в рамках Ла Лиги. Мадридцы шли вторыми в таблице, отставая от сенсационной Жироны на один балл.

Однако каталонцы сыграли на матч больше, поэтому победа над Хетафе возвращала бы Реал на первое место. В конце концов далась она мадридцами без каких-то сверхусилий.

Героем встречи стал нападающий Хоселу, который оформил свой первый дубль за мадридцев в чемпионате. В первом тайме испанец головой замкнул навес Васкеса, а в середине второго завершил красивую комбинацию после ассиста от Винисиуса.

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К этой победе приложился и Андрей Лунин, который вышел со старта и отыграл насухо. Правда, у украинца не так много работы было. На его счету два сейва после ударов Майораля и Латасы в конце матча.

Поэтому Лунин оформил свой уже шестой клиншит в этом сезоне в 13-ти матчах. Реал же одержал уверенную победу и вернул себе лидерство в Ла Лиге. Жирона теперь в двух баллах позади, а Барселона с Атлетико – аж в 10-ти.