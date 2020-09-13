Український голкіпер Андрій Лунін повернувся у розташування клубу, а "Реал" заявив українця за резервну команду. Причиною цього стало те, що склад основної переповнений, а за віком Лунін підійшов, щоб заявити за молодшу за віком команду.

Такий хід зі сторони "мадридців" став вимушеним. Не лише Лунін був заявлений у резервну команду, а й бразильський нападник Родріго, повідомляє AS.

Цікаво прочитати: Велика кар'єра, але не у "Реалі": журналіст поділився думками про долю Луніна у Мадриді

Причина такого рішення

Річ у тім, що основна заявка на новий сезон "вершкових" переповнена, тому вони вимушено приписали українця до свого резерву. Футболісти чудово підходять по віку у цю заявку. Обидва гравці продовжуватимуть тренуватимуться та виступатимуть за головну команду "Реала".

"Кастілья" ж виступає у третій за силою лізі Іспанії.



Втім, іспанська преса запевняє, що Лунін все одно буде дублером Тібо Куртуа в цьому сезоні. Люк Зідан покинув "Реал", а Альфонсо Ареола підписав повноцінний контракт з англійським середняком "Фулхемом".

У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. 11 вересня "Реал" мав зіграти стартовий матч нового сезону Ла Ліги проти "Хетафе", але поєдинок було перенесено. Тому перший із ким зустрінеться чемпіон сезону 2019/20 стане "Реал Сосьєдад". Зустрічі відбудеться 20 вересня.

Андрій Лунін в "Реалі"