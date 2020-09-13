"Реал" заявив Луніна за фарм-клуб: причина такого рішення
Український голкіпер Андрій Лунін повернувся у розташування клубу, а "Реал" заявив українця за резервну команду. Причиною цього стало те, що склад основної переповнений, а за віком Лунін підійшов, щоб заявити за молодшу за віком команду.
Такий хід зі сторони "мадридців" став вимушеним. Не лише Лунін був заявлений у резервну команду, а й бразильський нападник Родріго, повідомляє AS.
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Причина такого рішення
Річ у тім, що основна заявка на новий сезон "вершкових" переповнена, тому вони вимушено приписали українця до свого резерву. Футболісти чудово підходять по віку у цю заявку. Обидва гравці продовжуватимуть тренуватимуться та виступатимуть за головну команду "Реала".
"Кастілья" ж виступає у третій за силою лізі Іспанії.
Втім, іспанська преса запевняє, що Лунін все одно буде дублером Тібо Куртуа в цьому сезоні. Люк Зідан покинув "Реал", а Альфонсо Ареола підписав повноцінний контракт з англійським середняком "Фулхемом".
У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. 11 вересня "Реал" мав зіграти стартовий матч нового сезону Ла Ліги проти "Хетафе", але поєдинок було перенесено. Тому перший із ким зустрінеться чемпіон сезону 2019/20 стане "Реал Сосьєдад". Зустрічі відбудеться 20 вересня.
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.