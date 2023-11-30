"Чорний день" Луніна: українець двічі пропустив в переможному матчі Реала проти Наполі – відео
У матчі 5-го туру Ліги чемпіонів мадридський Реал приймав італійський Наполі. У стартовому складі господарів на поле "Сантьяго Бернабеу" вийшов Андрій Лунін.
Реал – Наполі 4:2
Голи: Родріго, 11, Беллінгем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 – Сімеоне, 9, Ангісса, 47
Команда Карло Анчелотті вже вирішила завдання виходу до плей-оф ЛЧ. Натомість Наполі ще не гарантував собі лігочемпіонівську весну, пише 24 Канал.
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Необов'язкові пропущені голи Луніна
Вже на 9-й хвилині поєдинку Андрій Лунін змушений був виймати м'яч із сітки воріт. Український голкіпер проявив дива реакції, зреагувавши на удар з метра аргентинця Джеванні Сімеоне. Проте м'яч все ж перетнув лінію воріт, що підтвердила система ВАР.
"Вершкові" дуже швидко відновили паритет. Результативний удар на свій рахунок записав бразилець Родріго.
В середині першого тайму своє слово сказав новобранець королівського клубу Джуд Беллінгем. На 22-й хвилині поєдинку англієць з близької відстані поцілив у ближній кут воріт.
На початку другого тайму Лунін вдруге пропустив гол. Захисники "вершкових" залишили Андрія сам на сам проти Франка Ангісса, який впритул розстріляв ворота українського голкіпера.
На 68-й хвилині матчу Лунін втретє не зумів врятувати ворота. На щастя, арбітр скасував гол через офсайд Осімхена.
Наприкінці поєдинку фантастичні моменти змарнували Беллінгем та Хоселу. Та все ж Реал досяг свого. Юний Ніко Пас та Хоселу принесли перемогу "вершковим" – 4:2.
- Цей матч не мав турнірного значення для команди Анчелотті, яка вже забезпечила собі місце у плей-оф ЛЧ. Королівський клуб впевнено лідирує у квартеті з 15 очками.
- Наполі ще не гарантував собі участь в ЛЧ. В останньому турі "партенопійці" зіграють проти Браги.
Відеоогляд матчу Реал – Наполі