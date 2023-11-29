Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3

Голи: Зієш, 29, 62, Актюроглу, 71 – Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоміней, 55

Манчестер Юнайтед провально виступає в цьогорічній Лізі чемпіонів. У поєдинку з турецьким Галатасараєм "червоні дияволи" сподівалися здобути максимум очок, щоб покращити турнірні перспективи, пише 24 Канал.

Читайте також Самостріли по амбіціям в ЛЧ: колишня команда тренера Шахтаря забила два автоголи за матч – відео

Галатасарай покарав "червоних дияволів" за помилки

В дебюті поєдинку манкуніанці продемонстрували серйозність своїх намірів. Спочатку 19-річний тінейджер Гарначо скористався пасом Бруну Фернандеша та пробив під поперечину.

Через сім хвилин відзначився капітан "червоних дияволів". Захисник МЮ Люк Шоу віддав м'яч під удар Фернандешу, який з межі штрафного майданчику пробив у ліву дев'ятку.

Господарі поля досить швидко відквитали один м'яч. Ексгравець Челсі марокканець Зієш бездоганно виконав штрафний. 1:2 – перевага Юнайтед стала мінімальною.

Наприкінці першого тайму форвард "левів" Ікарді відправив м'яч до сітки воріт Онани. Проте арбітр скасував гол через положення поза грою.

Друга половина зустрічі виявилася не менш захопливою. На 55-й хвилині Скотт Мактоміней більярдним ударом в один дотик замкнув простріл Ван-Біссака.

Проте господарі не збиралися здаватися на користь переможця. Знову повернув інтригу Зієш, який вдало виконав штрафний, скориставшись помилкою Онани.

Спантеличені манкуніанці швидко пропустили ще один гол. Зієш віддав передачу на Актюроглу, який ефектно пробив з межі штрафного майданчика.

Наприкінці зустрічі Юнайтед організував справжній штурм воріт Галатасараю. Проте усі намагання Фернандеша і компанії схилити шальки терезів на свою користь завершилися нічим.

3:3 – доля другої путівки до плей-оф Ліги чемпіонів в групі А вирішиться в останньому турі.

Відеоогляд матчу Галатасарай – Манчестер Юнайтед