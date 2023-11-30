Реал – Наполи 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Пасс, 84, Хоселу, 90+4 – Симеоне, 9, Ангисса, 47

Команда Карло Анчелотти уже решила задачу выхода в плей-офф ЛЧ. Наполи еще не гарантировал себе лигочемпионовскую весну, пишет 24 Канал.

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Необязательные пропущенные голы Лунина

Уже на 9-й минуте матча Андрей Лунин вынужден был вынимать мяч из сетки ворот. Украинский голкипер проявил чудеса реакции, отреагировав на удар с метра аргентинца Джевани Симеоне. Однако мяч все же пересек линию ворот, что подтвердила система ВАР.

"Сливочные" очень быстро восстановили паритет. Результативный удар на свой счет записал бразилец Родриго.

В середине первого тайма свое слово сказал новобранец королевского клуба Джуд Беллингем. На 22-й минуте поединка англичанин с близкого расстояния попал в ближний угол ворот.

В начале второго тайма Лунин вторично пропустил гол. Защитники "сливочных" оставили Андрея один на один против Франка Ангисса, который в упор расстрелял ворота украинского голкипера.

На 68-й минуте матча Лунин в третий раз не сумел спасти ворота. К счастью, арбитр отменил гол из-за офсайда Осимхена.

В конце поединка фантастические моменты упустили Беллингем и Хоселу. И все же Реал достиг своего. Юный Нико Пас и Хоселу принесли победу "сливочным" - 4:2.

Этот матч не имел турнирного значения для команды Анчелотти, которая уже обеспечила себе место в плей-офф ЛЧ. Королевский клуб уверенно лидирует в квартете с 15 очками.

Наполи еще не гарантировал себе участие в ЛЧ. В последнем туре "партенопийцы" сыграют против Браги.

Видеообзор матча Реал – Наполи