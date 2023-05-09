Все вирішить матч-відповідь: Реал у фантастичному поєдинку зіграв внічию з МанСіті – відеоогляд
У вівторок, 9 травня, відбувся перший півфінальний матч за участю Реалу та Манчестер Сіті. Поєдинок рівних суперників не виявив сильнішого та завершився внічию 1:1.
Реал – Манчестер Сіті 1:1
Гол: Вінісіус Жуніор, 36 – Де Брюйне, 67
У Лізі чемпіонів стартувала вирішальна стадія плей-оф. Відкривав програму півфінальних поєдинків найпрестижнішого єврокубкового турніру матч Реал – Манчестер Сіті на "Сантьяго Бернабеу", пише 24 Канал.
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Сюрприз від Анчелотті
У стартові 15 хвилин суперники обмінялися взаємними уколами. У МанСіті близькими до успіху були Голанд та Родрі, а у господарів перспективну нагоду змарнував Бензема.
Підопічні Гвардіоли посилювали тиск на захисні порядки "вершкових", але як грім серед ясного неба несподівано пропустили гол у власні ворота. На 36-й хвилині матчу вінгер Реалу Вінісіус Жуніор отримав пас від Камавінги та потужно пробив по воротах Едерсона. Голкіпер не зумів врятувати команду від пропущеного голу. "Вершкові" повели в рахунку – 1:0.
Опинившись в ролі наздоганяючих "містяни" не зрадили своїй тактиці. Проте до свистка на перерву рахунок на табло не змінився.
Відповідь Гвардіоли
У другій 45-хвилинці картина змінилася на протилежну. Тепер Реал диктував умови, створюючи небезпечні моменти біля воріт Едерсона. На 62-й хвилині поєдинку один з гравців Сіті зіграв рукою у власному штрафному майданчику, але арбітр проігнорував порушення.
На 67-й хвилині матчу гравці МанСіті організували гол у відповідь. Активний Кевін Де Брюйне отримав м'яч на лінії штрафного майданчика та без вагань пробив по воротах. 1:1 – підопічні Гвардіоли повернули паритет.
Команди продовжували грати на зустрічних курсах, підтримуючи високий темп. Втім, забити ще бодай гол суперники не зуміли. Неймовірний поєдинок так і завершився бойовою нічиєю 1:1. До речі, Пеп Гвардіола не провів жодної заміни у битві на "Сантьяго Бернабеу".
Матч-відповідь Манчестер Сіті – Реал відбудеться 17 травня. У ньому і визначиться фіналіст Ліги чемпіонів сезону 2022/23.
Відеоогляд матчу Реал – Манчестер Сіті