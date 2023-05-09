Доля звела дві італійські команди у півфіналі Ліги чемпіонів. Що Мілан, що Інтер підходять до очного протистояння із гарним настроєм. Напередодні обидва колективи святкували перемогу з рахунками 0:2 у 34-му турі Серії А, повідомляє 24 Канал.

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Італійське протистояння у єврокубках

Мілан вдома обіграв Лаціо, а Інтер впорався на виїзді із Ромою. Обидва матчі можна вважати центральними протистояннями цього туру.

Цікаво, що "нерадзуррі" чотири рази зустрічалось у Лізі чемпіонів проти земляків із Італії. І всі ці матчі були якраз проти Мілана. Але у жодному з них Інтер не перемагав. У двох зустрічах тріумфував Мілан (2:0 та 0:3), при цьому суперник не забивав, а інші два поєдинки закінчились мировими – 0:0 та 1:1.

До цього італійського півфіналу Мілан пробився після двох зустрічей після іншого клубу Серії А Наполі, який достроково став чемпіоном Італії-2022/2023. У першому матчі "россонері" здобули мінімальну домашню перемогу 1:0, а вже у поєдинку-відповіді команди розписали нічию 1:1.

Інтер ж у першому матчі вдома обіграв Бенфіку 2:0, а вже у наступній зустрічі оформили бойову мирову 3:3.

Зверніть увагу! Перша півфінальна зустріч Мілана та Інтера розпочнеться 10 травня о 22:00 за київським часом.

У внутрішньому чемпіонаті між Інтером та Міланом теж розгортається боротьба. "Нерадзуррі" з 63 балами посідає 4-те місце та має перевагу над "россонері", які йдуть п'ятими, у два очки. Обидва клуби борються за місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон-2023/2024.

Прогноз від Favbet

Мілан грає вдома, але перевагу віддають супернику. Перемогу Інтера оцінюють у 2,55. Натомість на звитягу "россонері" можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,30. Нічия, яка може стати третьою в історії їх протистоянь у Лізі чемпіонів, оцінена у 3,25.

Вже перед першим поєдинком можна побачити, що букмекери прогнозують прохід у фінал Інтеру – 1,69 проти 2,28 у Мілана.

У Favbet вагаються, чи зможуть обидва клуби відзначитись у першому півфінальному матчі ЛЧ. Обидві заб'ють: так – 2,01, ні – 1,81.

Першим нулі на табло можуть розмочити гості – 1,93. А те, що першими у матчі заб'ють господарі оцінюють у 2,23.

Швидше за все, що арбітр не призначить пенальті у цій зустрічі. Буде 11-метровий: так – 2,45, ні – 1,50.