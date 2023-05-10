Такі м'ячі не беруться: як "близнюк Зінченка" відновив паритет у матчі з Реалом – відео голу

Манчестер Сіті у другому таймі півфіналу Ліги чемпіонів зумів організувати гол у відповідь. Результативний удар на свій рахунок записав бельгієць Кевін Де Брюйне.

Мадридський Реал в першому таймі віддав ініціативу Манчестер Сіті та піймав суперника на контратаці. Відновити паритет підопічні Гвардіоли зуміли в середині другої половини гри, пише 24 Канал.

Читайте також Півфінал Ліги чемпіонів із присмаком дербі Серії А: які шанси Мілана переграти Інтер

На 67-й хвилині поєдинку гравці Манчестер Сіті організували перепасовку поблизу штрафного майданчика. У підсумку м'яч потрапив до Кевіна Де Брюйне, який без роздумів пробив з метрів 20-ти. Тібо Куртуа був безсилий врятувати ворота після пострілу партнера по збірній Бельгії.

Відео голу Де Брюйне

До слова. Нагадаємо, що Кевіна Де Брюйне за візуальну схожість часто називали "близнюком" Зінченка. Уболівальники досить частро тролили футболістів, коли Олександр захищав кольори "містян".

У підсумку поєдинок рівних суперників не виявив переможця і завершився внічию 1:1. Фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у матчі-відповіді 17 травня.