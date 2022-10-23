Підіграє суперникам Шахтаря: Реал відправився на матч Ліги чемпіонів без двох зірок

Мадридський Реал оголосив список гравців, які можуть зіграти проти РБ Лейпциг в матчі Ліги чемпіонів. До Німеччини не відправилися одразу два лідери "вершкових".

Реал вже після четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів гарантував собі вихід до 1/8 фіналу. Але поки невідомо, з якого саме місця. Команда набрала 10 очок. У той час як в активі РБ Лейпциг шість залікових балів, а Шахтар має 5 очок. Тож обидві команди зберігають шанс випередити іспанський клуб в боротьбі за перше місце (але обійти зможе лише одна з них).

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Гарантувати собі перше місце в групі Реал може вже у вівторок, 25 жовтня. В цей день команда зіграє проти РБ Лейпциг на виїзді. Перед тим визначився список гравців іспанського клубу, які відправилися до Німеччини.

Поза заявкою опинилося одразу два лідери Реала – Федеріко Вальверде та Карім Бензема. У Бензема м'язова контузія, через яку він пропустив і попередній матч "вершкових" проти Севільї. А от причина відсутності Вальверде у списку поки невідома. При цьому що Вальверде перед тим відіграв увесь матч проти Севільї та забив гол.

Також в список гравців потрапив Андрій Лунін. Але навряд чи він вийде у стартовому складі. Український голкіпер зіграв за Реал в тих матчах, коли основний воротар Тібо Куртуа був травмований. Коли ж Куртуа відновився після ушкодження, саме він повернувся у ворота Реала. Хоча і пропустив після цього курйозний гол.

Варто відзначити, що РБ Лейпциг є головним конкурентом донецького Шахтаря в боротьбі за місце в плей-офф Ліги чемпіонів. Поки німецький клуб випереджає "гірників" на одне очко. Але у вівторок ситуація може змінитися. Коли "бики" будуть грати проти Реала, Шахтар у Шотландії змагатиметься з Селтіком. Шотландський клуб після чотирьох турів має одне очко, яке здобув у матчі проти Шахтаря. Відтак українській команді потрібно щонайменше не програти. Адже тоді команда як мінімум гарантує собі вихід в плей-офф Ліги Європи. А також збереже за собою шанси вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, якщо після цього обіграє РБ Лейпциг.