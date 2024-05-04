Супергол Діаса та "сухий" матч Куртуа: Реал без Луніна потопив "жовту субмарину"
У суботу, 4 травня, в іспанській Ла Лізі відбувся матч 34-го туру між Реалом та Кадісом. Лідер чемпіонату відвантажив три м'ячі у ворота аутсайдера чемпіонату.
Реал – Кадіс 3:0
Голи: Діас, 51, Беллінгем, 68, Хоселу, 90+3
Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті провів ротацію в складі після матчу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2). На лаві запасних опинився Андрій Лунін, місце якого у воротах зайняв Тібо Куртуа, пише 24 Канал.
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Перемога Реала в передчутті чемпіонства
У першому таймі напіврезервний склад Реала не зміг вразити ворота Кадіса. Втім, аутсайдер Ла Ліги теж не особливо турбував Куртуа.
Ситуація змінилилася по перерві. На 51-й хвилині марокканець Браїм Діас неймовірним ударом відправив м'яч у ворота суперника.
Відео суперголу Діаса
На 66-й хвилині другого тайму Анчелотті випустив на поле Джуда Беллінгема. А вже через дві хвилини англієць подвоїв перевагу Реалу. В цьому епізоді Діас виступав в ролі асистента.
Відео голу Беллінгема
У компенсований час форвард "вершкових" Хоселу довів рахунок до розгромного. Після пасу Начо Фернандеса іспанцю залишалося не схибити по порожніх воротах.
Відео голу Хосуелу
У підсумку Реал здобув перемогу з рахунком 3:0. Тібо Куртуа відсвяткував повернення до складу кліншитом.
Відеогляд матчу Реал – Кадіс
Реал має 87 очок у 34 матчах. Команда Луніна вже сьогодні може оформити чемпіонство, якщо Барселона не переможе Жирону.