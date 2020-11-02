Українці вимагають, щоб захисник "Реала" та збірної Іспанії Серхіо Рамос змінив своє татуювання. Капітана "Реала" закликають виправити KIEV на KYIV на своєму татуюванні.

"Телебачення Торонто" запустила петицію з вимогою, щоб Серхіо Рамос змінив татуювання. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про татуювання Рамоса

У 2018 році Київ вперше прийняв фінал Ліги чемпіонів, у якому "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 3:1.

Через декілька днів у Серхіо Рамоса з'явилося татуювання з містами, де футболіст вигравав Лігу чемпіонів з "Реалом" – Лісабон, Мілан, Кардіфф і Київ.

Татуювання Рамоса було наколото неправильно. Зокрема, українська столиця була написана KIEV замість KYIV.

"Телебачення Торонто" зареєструвало петицію на Change.org, де вимагає від іспанського футболіста виправити помилку. Проголосувати може кожен охочий.

Дивіться відео випуску Телебачення Торонто