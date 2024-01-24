Першим в іспанську Жирону перейшов колишній динамівець Віктор Циганков. Взимку 2023-го правий вінгер підписав контракт із клубом до кінця червня 2027-го. Натомість Довбик переїхав в Іспанію наприкінці літа того ж року (угода до кінця червня 2028-го року).

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Ще один топ-клуб зацікавився українцями

Артем не лише добре влився у колектив, а й став головним бомбардиром команди. Наприклад, у поточному сезоні-2023/2024 форвард наколотив вже 15 голів у 24-х зіграних поєдинках, а також віддав 7 асистів. Щодо Циганкова, то в активі Віктора 4 м'ячі та 3 гольові передачі у цьому сезоні за Жирону.

Така результативна гра українців привернула увагу топових клубів Європи. Мова йшла про інший каталонський клуб – Барселону. Також до цього списку приєднався Манчестер Сіті.

Відзначається, що спортивний директор англійського клубу був присутній на домашньому матчі Жирони проти Севільї, де Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин, а Циганков забив четвертий гол "червоно-білих". Загалом цей поєдинок закінчився розгромною перемогою підопічних Мічела 5:1.

Після цього матчу Ла Ліга вкотре присвятила банер українським футболістам у своїх соцмережах, назвавши Довбика та Циганкова "голеодорами".

Повідомляється, що "містяни" більше стежать за Довбиком, який може стати гідною заміною у разі відходу Ерлінга Голанда. Також чемпіон АПЛ цікавиться Яном Коуту, Савіо Морейро та Циганковим. Очікується, що рішення щодо трансферу українських легіонерів із Жирони прийматиме керівництво City Football Group, куди входить й МанСіті.