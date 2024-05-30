Зіграє чи ні: Лунін поставив крапку у питанні головної інтриги фіналу Ліги чемпіонів
Джерело:Інстаграм Андрія Луніна
Український голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін напередодні фіналу на "Вемблі" несподівано захворів. Тож його участь у вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів була під питанням.
Українець пропустив декілька тренувань своєї команди. Однак продовжував самотужки займатися вдома. Ба більше, Лунін потрапив у список гравців, які вирушать на фінал.
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Пояснення Луніна щодо фіналу ЛЧ
Тож до останнього жевріла надія, що Андрій вийде у старті "вершкових" на "Вемблі". Проте найгірші передчуття справдилися.
На жаль, Лунін не зіграє у матчі проти Боруссії. Про це український голкіпер повідомив у своєму інстаграмі.
"Мені так шкода, що не можу підготуватися до найголовнішої гри сезону для команди та найважливішої у моєму житті...
Величезне спасибі за всі ваші повідомлення, підтримку та підбадьорювання! Вперед за 15-м (трофеєм ЛЧ – 24 Канал)", – написав Лунін.
Андрій Лунін не зможе зіграти у фіналі / фото з інстаграму голкіпера
Коли відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2023/24
- Нагадаємо, що фінальний поєдинок розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Почесний трофей розіграють мадридський Реал та дортмундська Боруссія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
- Андрій Лунін зіграв у всіх матчах плей-оф та ще два на груповій стадії турніру. Українець зробив вагомий внесок, щоб Реал грав у фіналі. Лунін став героєм чвертьфінального поєдинку проти Манчестер Сіті, коли у серії післяматчевих пенальті відбив удари Бернарду Сілви та Матео Ковачича.